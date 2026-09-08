Închiderea temporară a spațiului aerian al Republicii Moldova, dispusă după pătrunderea neautorizată a unei drone de tip Shahed, a afectat șapte aeronave civile. Potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC), trei avioane aflate deja în zbor au fost nevoite să aștepte aproximativ 15 minute în spațiul aerian al României, în timp ce alte trei aeronave au rămas la sol, la Chișinău.
O altă aeronavă a fost redirecționată și a aterizat la Iași, ca măsură de precauție.
După redeschiderea spațiului aerian al Republicii Moldova, aeronavele care au fost menținute în așteptare deasupra României au fost ghidate în condiții de siguranță către Aeroportul Internațional Chișinău.
AAC precizează că restricțiile au fost instituite pentru gestionarea prudentă și coordonată a situației, siguranța pasagerilor, a echipajelor și a aeronavelor fiind prioritară.
Drona a traversat Moldova și a continuat spre România
Restricțiile au fost impuse după ce o dronă rusească de tip Shahed, venită din direcția Ucrainei, a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul a traversat teritoriul țării până în raionul Ungheni, după care și-a continuat deplasarea spre România.
Ulterior, drona a revenit în spațiul aerian al Republicii Moldova, iar autoritățile au continuat să-i monitorizeze traseul.
Drona s-a prăbușit în raionul Rîșcani
În cele din urmă, aparatul de zbor a căzut într-un lan de floarea-soarelui din extravilanul satului Mihăilenii Vechi, raionul Rîșcani. În urma impactului s-au produs patru focare de incendiu, iar pompierii și polițiștii au intervenit la fața locului. Potrivit Poliției, nicio persoană nu a fost rănită.