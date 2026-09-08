Șapte aeronave civile, afectate de închiderea temporară a spațiului aerian al Republicii Moldova după intrarea unei drone Shahed

Închiderea temporară a spațiului aerian al Republicii Moldova, dispusă după pătrunderea neautorizată a unei drone de tip Shahed, a afectat șapte aeronave civile. Potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC), trei avioane aflate deja în zbor au fost nevoite să aștepte aproximativ 15 minute în spațiul aerian al României, în timp ce alte trei aeronave au rămas la sol, la Chișinău.

O altă aeronavă a fost redirecționată și a aterizat la Iași, ca măsură de precauție.