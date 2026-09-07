Un bărbat de aproximativ 40–45 de ani a fost găsit decedat pe partea carosabilă a traseului R-3, Chișinău–Hîncești. Descoperirea macabră a fost făcută de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Ialoveni, care se aflau în timpul activităților de patrulare.

Potrivit informațiilor preliminare, angajații au observat cadavrul bărbatului pe carosabil și au alertat imediat serviciile competente.

Identitatea victimei nu a fost stabilită deocamdată.

Poliția suspectează un accident rutier

Organele de drept presupun, la această etapă, că bărbatul ar fi fost lovit de un automobil. După producerea impactului, conducătorul vehiculului ar fi părăsit locul accidentului.

Șoferul, căutat de polițiști

Polițiștii desfășoară în prezent acțiuni operative și de urmărire penală pentru identificarea automobilului implicat și a persoanei care s-ar fi aflat la volan.

Autoritățile fac apel către persoanele care au asistat la incident sau dețin orice informații care ar putea contribui la elucidarea cazului să sesizeze imediat poliția.