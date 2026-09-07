Bărbatul de 26 de ani, cetățean al Republicii Moldova, căutat de două zile de polițiști și jandarmi în România, a fost prins. Fugarul a fost depistat luni, în jurul orei 13:00, în apropierea localității Catane din județul Dolj.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, bărbatul a fost găsit în urma activităților de căutare desfășurate de polițiști. Acesta se află acum în custodia polițiștilor români și urmează să fie dus la sediul Poliției pentru audieri.

A pus pe jar poliția din România

Moldoveanul a pus pe jar poliția din România, după ce a intrat în țară cu o mașină furată din Bulgaria și a reușit să scape de mai multe filtre ale oamenilor legii. Bărbatul a abandonat autoturismul la marginea unei păduri din județul Mehedinți și s-a făcut nevăzut. Timp de două zile, peste o sută de polițiști și jandarmi l-au căutat, inclusiv cu un elicopter dotat cu cameră cu termoviziune.

Mai mult de atât, toți șoferii care au circulat pe o rază de cel puțin 10 kilometri spre Strehaia au fost trași pe dreapta.

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