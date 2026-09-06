Un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce și-ar fi urmărit soția, ar fi mers la casa acesteia și ar fi amenințat-o cu moartea. Femeia a sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv al soțului, iar măsurile de protecție dispuse anterior nu l-ar fi oprit.

Potrivit poliției, pe 2 septembrie, femeia s-a adresat Centrului de Justiție Familială al Poliției și a relatat că soțul continuă să o urmărească și să manifeste un comportament intimidant și amenințător.

Femeia le-ar fi prezentat polițiștilor o înregistrare audio în care bărbatul ar fi amenințat-o cu violență fizică și cu moartea. Aceasta a declarat că nu este pentru prima dată când este supusă violenței psihologice și fizice.

În înregistrarea audio, bărbatul ar amenința-o direct pe femeie că o va omorî în cazul în care îi va fi aplicată o brățară electronică, spunându-i că, astfel, copiii lor vor rămâne fără mamă.

Bărbatul - plasat în arest

Polițiștii au intervenit, iar bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. În prezent, el se află în Penitenciarul nr. 13.

Autoritățile spun că, în urma evaluării riscului, au fost întreprinse măsuri pentru protejarea femeii și a copiilor. Victima beneficiază de suport juridic și social, inclusiv asistență juridică garantată de stat pentru obținerea ordonanței de protecție și pentru soluționarea chestiunilor privind divorțul, domiciliul copiilor și pensia de întreținere.

Cazul de la Măgdăcești care a zguduit o țară întreagă

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia, după tragedia de la Măgdăcești

Prima demisie importantă după dublul deces de la Măgdăcești a venit din partea directorului Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, care însă s-a ferit să apară miercuri în fața jurnaliștilor, deși era așteptat pentru explicații la ședința guvernului. Unele răspunsuri au fost oferite, în schimb, de ministrul Afacerilor Interne. Potrivit acesteia, există suspiciuni că brățara de monitorizare, purtată de bărbatul care și-a ucis soția, nu funcționa.

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