Cu puțin timp înaintea întâlnirii programate cu Steve Witkoff și Jared Kushner, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat pe X că autoritățile ucrainene sunt pregătiți pentru discuții.

„Ucraina a fost întotdeauna și va rămâne constructivă. Vrem să ne apropiem de sfârșitul războiului. Pacea este necesară”, a continuat el, adăugând că și „garanțiile de securitate” sunt la fel de importante pentru Kiev.

„Propunerile noastre sunt gata. Este important să acționăm în mod coordonat, concret și realist”, a concluzionat liderul ucrainean, care a avut o întrevedere cu echipa sa de negociatori înainte de vizita delegației SUA.

Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au sosit duminică la Kiev, unde vor purta discuții cu Zelenski, informează AFP și Reuters.

Captură video/ X

Aceasta este prima lor vizită în Ucraina de la începutul eforturilor de mediere menite să identifice o soluție diplomatică la războiul ruso-ucrainean.

Cu o zi înainte, cei doi s-au aflat la Moscova, unde au purtat convorbiri cu președintele rus Vladimir Putin, scrie hotnews.ro.

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