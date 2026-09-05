Moldoveanul Pavel Andrușca l-a învins pe britanicul Nathaniel Wood, la gala UFC de la Paris, și a făcut primul pas cu dreptul în cea mai importantă organizație de MMA din lume. Sportivul de 24 de ani a câștigat prin decizie unanimă, după trei runde. Cei trei arbitri i-au acordat victoria cu scorurile 30-27, 30-27 și 29-28.

Andrușca a avut un început dificil, însă pe parcursul luptei a devenit tot mai sigur pe el. Moldoveanul a reușit să-l pună în dificultate pe Wood prin lupte la sol, iar în ultima rundă a fost mai eficient în schimburile de lovituri.

Victoria este cu atât mai importantă cu cât Nathaniel Wood este un veteran al UFC și a câștigat ultimele patru confruntări, iar în UFC are 11 victorii și în total are 11 victorii și trei eșecuri.

După victorie, Pavel Andrușca a fost întrebat de ce a acceptat să lupte chiar de la debutul în UFC cu un adversar mult mai experimentat. Moldoveanul spune că nu a stat nicio clipă pe gânduri atunci când a primit șansa de a intra în octogon.

Pavel ANDRUȘCA, LUPTĂTOR: „Dacă să fiu sincer nu pot să spun că am avut nervi, m-am simțit chiar foarte bine pentru că eu de la 10 ani am așteptat acest moment să ajung în UFC, iar când mi-a venit această ocazie, nici pe o secundă nu m-am gândit la refuz, știam că asta este posibilitatea mea de a arăta lumii la ce nivel eu sunt”.

Pentru Andrușca, succesul de la Paris vine după un parcurs perfect în MMA-ul profesionist. Moldoveanul avea înaintea debutului în UFC un bilanț de 8-0, dintre care șase victorii prin KO și una prin submission.

El va fi al patrulea moldovean din UFC, după Ion Cuțelaba, Serghei Spivac și Alexandr Romanov.

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Sursă video: TNT Sports 1/ Instagram