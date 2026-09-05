Premierul Vasile Tofan a povestit o întâmplare mai puțin obișnuită din perioada studenției sale în Olanda. Pentru că era „foarte sărac”, spune el, a încercat să facă bani din diferența de preț la țigări dintre Republica Moldova și Rotterdam. Tofan spune că a cumpărat două cartușe de țigări și le-a pus pe un site de anunțuri din Olanda, sperând să câștige câțiva euro. Declarațiile au fost făcute ieri la ceremonia aniversară dedicată celor 35 de ani de la fondarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM:„Eram student în Olanda și eram foarte sărac, dar foarte sărac și ca fiecare student sărac am încercat cumva să câștig niște bani. M-am uitat care este prețul țigărilor la Rotterdam, prețul țigărilor în Moldova, am cumpărat două cartușe, le-am pus pe un site de anunțuri în Olanda”.

Planul nu a durat însă prea mult. După doar două zile, la ușa sa au venit reprezentanții Biroului Vamal.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM:„Două zile mai târziu am fost contactat de Biroul Vamal. Au venit la mine acasă, m-au întrebat cei cu anunțul meu, m-au întrebat dacă am vreun depozit undeva, m-au rugat să se uite în subsolul casei”.

Potrivit premierului, discuția cu vameșii a durat aproximativ 10 minute. Aceștia și-ar fi dat seama că nu aveau în față un contrabandist, ci un student care încerca să câștige câțiva bani.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM:„Au stat de vorbă ei cu mine 10 minute și au înțeles că nu sunt contrabandist, ci un student care a încercat să câștige 10 euro și m-au lăsat să plec”.

Experiența, afirmă premierul, i-a rămas în memorie și i-a oferit o lecție despre modul în care ar trebui să funcționeze o instituție publică.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM:„Experiența asta a rămas cu mine fiindcă am văzut cât de exigent și totuși cât de respectuos poate fi o instituție publică. Nu mi-au pus amendă, au înțeles că am fost doar un student care am călcat pe alături și m-au lăsat să plec. Pentru mine a fost un învățământ important, pentru că asta cred că este scopul unui serviciu public, acolo unde este risc mare, un obuz să intervii, acolo unde sunt mici greșeli, să fii mai tolerant. Este o provocare și pentru noi, să ne focusăm în primul rând pe riscuri”.