O dronă rusească a lovit în plin clădirea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), în centrul Kievului, iar imaginile apărute online surprind momentul impactului. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, aparatul ar fi fost direcționat chiar spre biroul șefului SBU, Oleksandr Poklad. În urma atacului, au fost afectate și alte clădiri din zonă, iar într-o construcție nerezidențială a izbucnit un incendiu.

Volodimir Zelenski a declarat că drona rusească nu ar fi lovit întâmplător clădirea SBU, ci ar fi fost direcționată către biroul șefului Serviciului, Oleksandr Poklad.

Președintele ucrainean i-a cerut acestuia să pregătească un răspuns „adecvat, semnificativ” și, dacă va fi posibil, „simetric” atacului rusesc.

Momentul impactului, surprins pe video

Pe rețelele de socializare au apărut imagini care ar surprinde momentul în care drona lovește clădirea SBU. Înregistrarea arată explozia produsă în momentul impactului, urmată de un nor de fum și de flăcări în zona afectată.

Atacul a provocat pagube și altor clădiri din apropiere.