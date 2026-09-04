Serviciul 112 vine cu precizări privind apelurile efectuate în dimineața tragediei de la Măgdăcești. Potrivit instituției, fiica de 15 ani a victimei a sunat o singură dată, la ora 09:15, și a anunțat că mama sa este decedată. Șase minute mai târziu, la 09:21, o altă persoană a apelat serviciul de urgență și a solicitat intervenția ambulanței pentru cei trei copii aflați la locul tragediei. Informațiile au fost oferite pentru PRO TV de responsabilii Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112, într-un răspuns semnat de directorul instituției, Anatolie Viniciuc.

Potrivit datelor oficiale, primul apel a fost efectuat de fata de 15 ani. Aceasta a comunicat că mama sa este decedată, a descris ce s-a întâmplat și a indicat adresa.

Operatorul 112 a încadrat apelul la prioritatea 1, Cod ROȘU critic, iar fișele au fost transmise dispecerilor ambulanței și poliției la ora 09:17.

La ora 09:21, de la aceeași adresă a fost efectuat un al doilea apel, de către o altă persoană. Apelanta a anunțat despre producerea incidentului și a cerut intervenția ambulanței pentru cei trei copii aflați la locul tragediei.

Serviciul 112 precizează că operatorii care au preluat cele două apeluri și-au îndeplinit atribuțiile conform prevederilor legale.

Anterior, ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a respins și informațiile potrivit cărora la 112 ar fi fost mai multe apeluri în ziua tragediei. Potrivit acesteia, pe caz a fost înregistrat un singur apel, în data de 31 august, la ora 09:16, care a fost redirecționat către Inspectoratul de Poliție Criuleni la ora 09:17.

Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia, după tragedia de la Măgdăcești

Prima demisie importantă după dublul deces de la Măgdăcești a venit din partea directorului Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, care însă s-a ferit să apară miercuri în fața jurnaliștilor, deși era așteptat pentru explicații la ședința guvernului. Unele răspunsuri au fost oferite, în schimb, de ministrul Afacerilor Interne. Potrivit acesteia, există suspiciuni că brățara de monitorizare, purtată de bărbatul care și-a ucis soția, nu funcționa.

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Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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