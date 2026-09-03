Bărbatul care a provocat tragedia de la Măgdăcești figura în atenția oamenilor legii cu mult timp înainte de producerea tragediei. Pe numele acestuia existau cel puțin două cauze penale, care au fost ulterior comasate într-un singur dosar. Informația a fost făcută publică de șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Vocea Basarabiei”.

Potrivit oficialului, prima cauză penală a fost pornită la sfârșitul anului 2025, iar o a doua investigație a fost inițiată în februarie 2026. În cadrul ambelor dosare au fost dispuse expertize pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Ulterior, printr-o ordonanță a procurorului, cele două cauze au fost comasate într-un singur dosar, astfel încât faptele să fie examinate împreună.

„Au fost dispuse și expertizele de rigoare, pentru a elucida toate circumstanțele. În același timp, aceste cauze au fost comasate în baza ordonanței procurorului sub o singură cauză penală pentru a fi examinate cumulativ”, a declarat Viorel Cernăuțeanu.

Șeful Poliției Naționale a mai precizat că, în luna iulie, la solicitarea unui polițist, în privința bărbatului a fost emisă prima ordonanță de protecție.

Deocamdată, autoritățile nu au precizat în baza căror infracțiuni sau plângeri au fost pornite cele două cauze penale. Din declarațiile lui Viorel Cernăuțeanu reiese însă că acestea ar fi vizat situații de violență în familie.

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia, după tragedia de la Măgdăcești

Prima demisie importantă după dublul deces de la Măgdăcești a venit din partea directorului Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, care însă s-a ferit să apară ieri în fața jurnaliștilor, deși era așteptat pentru explicații la ședința guvernului. Unele răspunsuri au fost oferite, în schimb, de ministrul Afacerilor Interne. Potrivit acestuia, există suspiciuni că brățara de monitorizare, purtată de bărbatul care și-a ucis soția, nu funcționa.

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Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Ancheta urmează să stabilească când și în ce condiții a dispărut brățara

Ministrul a precizat că urmează să fie stabilit în cadrul anchetei când și în ce condiții a dispărut brățara, iar dispozitivul va fi supus expertizelor.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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