O explozie puternică a fost auzită, noaptea trecută, în apropiere de hotarul cu Ucraina. Polițiștii de frontieră au verificat mai multe zone, iar dimineața au depistat o suprafață arsă și fragmente de metal și plastic. Nu este clară, deocamdată, de la ce provin bucățile respective.

Locuitorii din satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă au fost treziți, în jurul orei 2 dimineața, de o explozie puternică. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, ce a afectat un teren agricol. Lotul aparține fermierului Sergiu Malcoci.

Sergiu MALCOCI, FERMIER: „Ora 02:38 am auzit o bubuitură puternică tare. În ultimul timp, aici des se aud bubuituri, dar asta a fost deosebită. Peste două minute m-a sunat paznicul. Am venit am verificat noaptea, nu am văzut nimic. Dimineață m-au sunat geniștii, erau pe la ora 04:00, au găsit drona reactivă cred că.”

Agricultorul spune că flăcările au distrus mai mulți copaci, iar suflus exploziei a afectat și utilajele agricole din câmp.

Sergiu MALCOCI, FERMIER: „Ne-au deteriorat parbrizul la tractoare. Au spart geamul l-a căsuța de la paznic și am distrus o bucată de viță de vie.”

Oamenii din localitate sunt îngroziți de faptul că bubuiturile devin tot mai dese.

„Pe la două și jumătate deasupra casei un zgomot, după o bubuitură și s-a luminat cerul.”

„La noi au mai fost drone partea ceea, apoi partea asta, dar după ora 04:00 se aude așa de parcă vin la mama acasă. Vă spun adevărul.”

Autoritățile au venit cu explicații. Totul a început în jurul orei două și jumătate noaptea. Patrula Sectorului Poliției de Frontieră Tudora a auzit un zgomot asemănător celui produs de o rachetă, iar, peste aproximativ două minute, s-a auzit o explozie puternică. Sunetul a fost sesizat și de polițiștii de frontieră din Caplani, în direcția Crocmaz–Iaski, pe teritoriul Ucrainei. În acel moment, în zona respectivă din Ucraina era activată alerta aeriană.

Potrivit informațiilor disponibile, la acel moment, nu a fost interceptată survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova. Ulterior, oamenii legii au început să fie sesizați de localnici.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRU AL MAI: „Urmare a ultimei informații, care a parvenit spre dimineața acestei zile, au fost mobilizate forțele inclusiv ale poliției pentru a verifica informația parvenită la 112 și noi avem o porțiune din extravilanul satul Crocmaz, care va avut de suferit și este vorba de un incendiu de vegetație, urmare a exploziilor care au avut loc pe teritoriul Ucrainei.”

Astfel, la aproximativ șase kilometri de graniță, polițiștii de frontieră au găsit fragmente de metal și plastic. La fața locului au fost trimise echipe specializate, care urmează să stabilească originea acestora. De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat în repetate rânduri de drone și rachete rusești. În unele cazuri, acestea au explodat în diferite raioane ale țării. Luna trecută, în apropiere de localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, o dronă a explodat, iar alte drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova.