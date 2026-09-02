Cei doi bărbați, de 21 și 35 de ani, suspectați că au bătut mortal un adolescent de 17 ani din raionul Cantemir, au ajuns astăzi în fața magistraților de la Judecătoria Taraclia. Ambii au fost plasați în arest preventiv și au refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Potrivit avocatului tânărului de 21 de ani, acesta susține că nu l-ar fi bătut pe adolescent. Apărătorul nu a oferit alte detalii.

Avocatul celui de-al doilea învinuit nu a vrut să ne răspundă la întrebări.

Procurorul de caz a cerut 30 de zile de arest preventiv pentru ambii suspecți. Instanța a admis demersul, astfel că cei doi își vor petrece următoarele 30 de zile după gratii.

Adolescentul - găsit mort după ce a plecat la o sărbătoare

Potrivit poliției, tragedia s-a produs vineri seara. Adolescentul de 17 ani plecase la o sărbătoare într-o localitate vecină, însă nu a mai revenit acasă. Sâmbătă dimineața, acesta a fost găsit fără suflare, în apropierea localității, cu semne de moarte violentă.

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