Avocatul Poporului, Ceslav Panico, s-a sesizat din oficiu în cazul unei femei de 42 de ani din localitatea Măgdăcești, raionul Criuleni, care a murit în urma unui act de violență în familie. Potrivit informațiilor prezentate de autorități, soțul acesteia, în vârstă de 47 de ani, se afla sub incidența unei ordonanțe de protecție care îi interzicea să se apropie de victimă.

Potrivit informațiilor făcute publice de mass-media și datelor comunicate de Procuratura Generală și Inspectoratul Național de Probațiune, la 31 august 2026, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun din Măgdăcești, unde se afla soția sa, deși instanța de judecată îi interzisese anterior să se apropie de aceasta.

Ulterior, femeia a decedat în urma actului de violență.

Ombudsmanul verifică modul în care autoritățile au protejat victima

Ceslav Panico va examina și documenta circumstanțele în care s-a produs tragedia, inclusiv din perspectiva obligației statului de a proteja dreptul la viață, garantat de articolul 2 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Totodată, cazul va fi analizat prin prisma standardelor Convenției de la Istanbul, care obligă autoritățile să prevină și să investigheze cu diligență cazurile de violență în familie și să asigure protecția efectivă a victimelor.

Ce a funcționat și unde ar putea exista lacune

Un accent deosebit va fi pus pe modul în care ordonanța de protecție a fost aplicată, comunicată și supravegheată.

Ombudsmanul urmează să verifice și dacă au existat deficiențe în cooperarea dintre poliție, serviciul de probațiune, instanțele de judecată și furnizorii serviciului de monitorizare electronică.

Instituția Avocatului Poporului precizează că monitorizarea urmărește inclusiv identificarea eventualelor lacune sistemice care ar fi putut afecta funcționarea mecanismelor de protecție a victimei.

INP a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces

Inspectoratul Național de Probațiune a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces produs ieri într-o localitate din raionul Criuleni, unde un bărbat de 47 de ani și soția acestuia, de 42 de ani, au fost găsiți fără suflare. Înainte de tragedie, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție.

Procuratura a pornit un proces penal și verifică de ce bărbatul a ajuns la soție, deși avea emisă o ordonanță de protecție

Tot astăzi, Procuratura raionului Criuleni a pornit un proces penal. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun și ar fi împușcat-o pe femeie, după care și-ar fi luat viața cu aceeași armă. Un element important verificat acum de procurori este faptul că, anterior, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție. Procuratura urmează să stabilească inclusiv cum a fost posibil ca acesta să ajungă la victimă, în pofida măsurii dispuse.

Ce au ridicat polițiștii de la locul tragediei

La locul tragediei, polițiștii au ridicat arma, muniții și alte obiecte care ar putea avea relevanță pentru anchetă.

În cadrul procesului penal urmează să fie efectuate expertize medico-legale și balistice, precum și alte acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Unul dintre aspectele verificate de procurori este cum a fost pusă în aplicare ordonanța de protecție și ce a permis apropierea bărbatului de victimă, în pofida măsurii dispuse.

Procuratura precizează că vor fi examinate atât acțiunile bărbatului asupra soției, cât și eventualele acțiuni îndreptate asupra altor membri ai familiei.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Ieri, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

Citeste si : Cei trei copii ai soților împușcați de la Criuleni, în grija asistenților sociali: autorițățile anunță că se caută un tutore