În urma tragediei de la Criuleni, în care doi soți au murit, cei trei copii ai lor au rămas fără ocrotire părintească, iar autoritățăile anunță că sunt în căutare de tutore pentru aceștia.

Asistenții sociali au intervenit pentru a acorda suport copiilor

Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Muncii și Protecției Sociale spune că asistenții sociali din teritoriu le acordă asistență copiilor. Totodată, autoritatea tutelară locală și celelalte instituții competente, au intervenit pentru evaluarea situației copiilor și identificarea celor mai potrivite măsuri de protecție și îngrijire.

„În funcție de necesitățile identificate, copiilor le vor fi oferite serviciile sociale și psihologice necesare. și întreprinde toate acțiunile necesare pentru ca aceștia să beneficieze, în această perioadă de protecție, siguranță și sprijin”, spun autoritățile.

Se caută tutore pentru copii

Ministerul Muncii precizează că încearcă să identifice persoane din familia copiilor care ar putea să-i ia în grija lor.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, oamenii legii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei. Deocamdată, purtătorul de cuvânt al instituției nu ne-a răspuns la telefon.