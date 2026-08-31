Gospodăria din Criuleni, unde doi soți au fost găsiți împușcați, este izolată. Mai multe echipaje de poliție se află acolo, iar anchetatorii cercetează curtea și locuința.

Reporterul PRO TV se află la fața locului. Zona a fost încercuită, iar accesul în gospodărie este restricționat pe durata cercetărilor.

Descoperirea, făcută de fiica lor de 15 ani

Cei doi soți, un bărbat de 47 de ani și o femeie de 42 de ani, au fost găsiți morți după ce fiica lor, în vârstă de 15 ani, a alertat poliția.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis. În gospodărie a fost găsită și arma, care, potrivit poliției, ar fi fost deținută ilegal.

Cauzele exacte în care s-a produs tragedia urmează să fie stabilite de anchetă.

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