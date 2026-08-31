Tragedie într-o familie din raionul Criuleni. Un bărbat de 47 de ani și soția acestuia de 42 de ani, au fost găsiți fără suflare în locuința lor. Descoperirea a fost făcută după ce fiica celor doi, o adolescentă de 15 ani, care a alertat autoritățile.

Potrivit poliției, între cei doi soți ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis.

La examinarea preliminară, medicul legist a identificat plăgi prin împușcare pe corpurile celor doi.

Arma utilizată, deținută ilegal și care ar fi fost confecționată artizanal, urmează a fi supusă expertizării.

Polițiștii se află la fața locului și întreprind în continuare acțiuni pentru stabilirea tuturor cauzelor.