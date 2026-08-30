Un băiat de 17 ani din raionul Cantemir a murit după ce ar fi fost bătut cu bestialitate de doi tineri. Suspecții, de 21 și 34 de ani, au fost reținuți de polițiști.

Iulia Pascari
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Potrivit poliției, adolescentul a plecat la serbarea hram într-o localitate vecină, dar nu a mai revenit acasă. În această dimineață, el a fost găsit fără suflare în apropierea localității. La fața locului s-au deplasat polițiștii și medicul legist, care au depistat pe corpul victimei urme de moarte violentă. 

În urma investigațiilor, oamenii legii au identificat și reținut doi suspecți, bănuiți că l-ar fi agresat pe adolescent. Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

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