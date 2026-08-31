Guvernul susține că a redus cu peste 2,7 milioane de lei costurile concertului de Ziua Independenței, după ce suma estimată inițial ajunsese la 12,6 milioane de lei. Executivul spune că, în urma negocierilor cu artiștii și echipele tehnice, costul final al evenimentului a fost de 9,86 milioane de lei. Reacția vine după investigația RISE Moldova, care a arătat că Ministerul Culturii a majorat în doar o zi bugetul prevăzut pentru eveniment de la 500 de mii de lei la 10 milioane de lei și a atribuit contractul fără licitație publică.

În reacție, guvernul explică diferența prin faptul că primul concept al evenimentului era mai amplu și mai costisitor. Acesta prevedea, printre altele, 35 de coloane și mai multe ecrane video pentru a marca cei 35 de ani de independență.

Executivul mai spune că timpul pentru organizarea evenimentului a fost scurt, întrucât noul Guvern a fost învestit pe 22 iulie, iar concertul a avut loc pe 27 august. Din acest motiv, susține Guvernul, nu exista suficient timp pentru organizarea unei proceduri competitive de achiziție.

În suma finală au fost incluse scena, sistemele de iluminat, panourile LED, onorariile artiștilor, două repetiții generale și logistica aferentă, precum și concertul din 27 august.

Ce arată investigația RISE Moldova

Investigația RISE Moldova a arătat că Ministerul Culturii a modificat pe 30 iulie planul de achiziții și a majorat suma pentru Ziua Independenței de la 500 de mii la 10 milioane de lei. Contractul a fost atribuit instituției „Moldova-Concert” prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

RISE Moldova a mai relatat că Ministerul Culturii nu a prezentat documentele aferente procedurii, inclusiv contractul, oferta financiară și devizul detaliat al cheltuielilor.

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