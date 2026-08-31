O femeie de 64 de ani și fiica acesteia, de 36 de ani, care avea grad de dizabilitate, au fost găsite fără suflare, astăzi, într-o locuință din Cahul.

Potrivit poliției, apartamentul era încuiat din interior, iar în locuință au fost depistate cele două persoane.

Câțiva localnici au alertat poliția după ce au simțit un miros înțepător din apartament.

Preliminar, fiica ar fi fost asfixiată, iar mama acesteia, strangulată.

Femeia a lăsat un bilet de adio

În locuință a fost depistat și un bilet de adio, care ar fi fost lăsat de femeie.

Corpurile neînsuflețite ale acestora au fost îndreptate la expertiză. Oamenii legii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.