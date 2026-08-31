Rudele și colegii de la Ministerul Justiției ai tânărului care s-a înecat în Bulgaria, au adunat banii necesari pentru repatrierea acestuia, după ce au făcut un apel de ajutor. Trupul neînsuflețit urmează să fie adus acasă mâine, au anunțat apropiații. Am încercat să aflăm mai multe informații și despre tânăra, care a murit în urma tragediei, dar Ministerul de Externe nu a venit deocamdată cu un răspuns.

Pavel FOCȘA, UNCHIUL LUI GHEORGHE GHEORGHIȚĂ: “În mare parte se ocupă Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Justiției, pentru că nepotul meu a activat în cadrul ministerului și deja ei se ocupă de repatriere. Mesajul care a fost postat a fost pentru prietenii mei, ca să ajutăm familia, pentru că cheltuielile sunt colosale, iar orice ajutor e binevenit pentru familia lor.”

Potrivit unchiului tânărului decedat, corpul neînsuflețit va fi repatriat mâine, acasă, la Bravicea, raionul Călărași, unde va fi înmormântat vineri.

Tragedia s-a produs acum două zile, în apropierea orașului Ahtopol, Bulgaria. Gheorghe Gheorghiță, angajat al Ministerului Justiției, dar și Elena Triboi, inspector în cadrul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale a CNA se afla împreună cu alți doi prieteni pe o plajă neautorizată.

Presa bulgară scrie că trei dintre tinerii cu vârstele cuprinse între 20 și 25 de ani, au intrat în marea agitată. Unul dintre băieți a reușit să ajungă la mal, iar celălalt băiat și fata au fost trași în larg de valuri. Salvatorii veniți la fața locului au reușit să recupereze corpurile neînsuflețite ale tinerilor înecați. Autoritățile bulgare documentează cazul, a anunțat ieri Ministerul de Externe de la Chișinău.