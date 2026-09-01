Ordin de restricție, brățară electronică și un istoric de violență în familie – nimic nu a fost suficient pentru a preveni tragedia de la Măgdăcești. Procuratura Generală dezvăluie primele informații despre cum s-a produs crima, urmată de un suicid. Femeia, care ceruse divorțul cu aproape o lună înainte, a fost împușcată de soțul său, după care acesta s-ar fi sinucis în spatele locuinței, cu aceeași armă.

Crima dublă, care a bulversat opinia publică, este investigată de Procuratura Generală într-un dosar penal de dublu deces și violență în familie. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, bărbatul figura în lista agresorilor familiali. Împotriva lui, a fost emisă și o ordonanță de protecție, pe care ar fi încălcat-o. Pe 25 august, cu doar cinci zile înainte de tragedie, acestuia i-a fost montată și o brățară de monitorizare electronică.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEF IGP: „Această persoană era în vizorul nostru ca agresor familiar, dar era cercetat și pentru încălcarea ordinului de restricție care i-a fost aplicat anterior de poliție.”

Violina MORARU, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL PROCURATURII GENERALE: „Procuratura raionului Criuleni verifică modul în care a fost executată ordonanța de protecție emisă anterior în privința bărbatului, inclusiv circumstanțele care au permis apropierea acestuia de victimă, în pofida măsurii dispuse.”

În continuare, șeful Inspectoratului General al Poliției susține că nu poliția este responsabilă de monitorizarea subiecților care poartă brățări electronice. Acest lucru revine Inspectoratului Național de Probațiune.

Viorel CERNĂUȚEANU, ȘEF IGP: „Brățara nu este monitorizată de Poliție. Noi am fost solicitați de Probațiune, pe data de 25.08, la ora 16:27, ca să găsim acest bărbat, ca să-l prezentăm la Probațiune, ca să-i pună brățara. Noi imediat l-am localizat, l-am reținut și l-am dus la Probațiune și i-am pus brățara. Mai departe, noi nu am primit niciun semnl despre acestă brățară.”

După ce informațiile respective au apărut în spațiul public, Inspectoratul Național de Probațiune a anunțat, printr-un comunicat de presă, că a deschis o anchetă internă.

„Verificările vor viza modul în care angajații responsabili au aplicat și monitorizat supravegherea electronică, inclusiv respectarea procedurilor și gestionarea eventualelor semnale de risc. Rezultatele verificărilor interne vor fi făcute publice, în limitele prevăzute de lege,” se arată în comunicatul celor de la Inspectoratul Național de Probațiune.

Am insistat să obținem mai multe detalii de la instituție. Am telefonat de mai multe ori, dar nimeni nu a răspuns apelurilor. Avocata în apărarea drepturilor omului Violeta Gașițoi, implicată și în cazul Ludmilei Vartic, a reacționat după acest caz.

Violeta GAȘIȚOI, AVOCATĂ ÎN DREPTURILE OMULUI: „Avem nevoie de răspunsuri foarte clare: cine a primit alerta în momentul în care agresprul s-a apropiat de zona interzisă, la ce oră a fost generată alerta, cine trebuia să reacționeze, cât timp s-a intervenit, victima purta dispozitivul electronic de avertizare, a fost evaluat riscul real și posibilitatea ca agresorul să aibă acces la armă, au existan încălcări anterioare ale restricțiilor și cum au fost acestea documentate?”

Crima a avut loc ieri, în localitatea Măgdăcești. Potrivit informațiilor preliminare, anunțate de procuratură, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun, unde se afla soția sa. Avea o armă asupra lui, pe care o deținea ilegal, așa cum s-a stabilit ulterior. Bărbatul și-ar fi împușcat soția, iar mai apoi, ar fi mers în în spatele locuinței unde s-ar fi sinucis. Cadavrele au fost descoperite de una dintre fiice.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Procuratura Generală a mai anunțat că în cadrul anchetei au fost ridicate arma, dar și muniții și alte obiecte importante pentru investigație. Pe acest caz a fost înregistrat un proces penal. În continuare, urmează să fie efectuate un șir de expertize relevante pentru anchetă. Și asta nu e tot. Procuratura anunță că va examina acțiunile bărbatului nu doar în raport cu soția, ci și asupra altor membri de familie.”

Cuplul avea trei fete, dintre care două sunt minore. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că asistenții sociali din regiune sunt alături de cei doi copii rămași fără părinți pentru a le oferi asistența psihologică necesară. Totodată, urmează să fie identificate rudele în grija cărora ar putea ajunge aceștia.