Un bărbat de 51 de ani din Chișinău a fost găsit împușcat mortal. Descoperirea a fost făcută de fiica acestuia, de 17 ani, care a alertat imediat poliția.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat ieri seara, în sectorul Buiucani al capitalei. Bărbatul a fost găsit decedat, cu o plagă prin împușcare.

Ajunși la locul tragediei, polițiștii au stabilit că victima nu figura în Registrul deținătorilor de arme. Arma găsită aparține unei rude apropiate.

În acest caz, polițiștii examinează versiunea unui act de suicid și întreprind toate acțiunile necesare pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.