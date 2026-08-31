O tragedie a avut loc într-o familie din Criuleni, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență. Vă atenționăm că urmează informații care v-ar putea afecta emoțional.

Iulia PASCARI, REPORTER PRO TV: „Aceasta este casa unde în această dimineață s-a produs tragedia. Cei doi soți au fost găsiți fără suflare, în propria gospodărie de către fiica lor de 15 ani, cea care a și alertat poliția.”

Diana FETCO, ȘEFA SECȚIEI COMUNICARE ȘI PROTOCOL, IGP: „Potrivit informațiilor preliminare între cei doi între ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis.”

Potrivit poliției, arma utilizată era deținută ilegal și ar fi fost confecționată artizanal. Aceasta urmează să fie supusă unei expertize. Unii vecini spun că ar fi auzit împușcăturile.

„Băieții care lucrează la casa asta ei au auzit, dar au crezut că a fost vreo pedardă. O împușcătură au auzit, în rest nimic.”

Soții, de 47 și 42 de ani, au lăsat în urmă trei copii. Două dintre fiicele lor, de 15 și 7 ani, se aflau în casă în momentul tragediei. Un prieten al bărbatului, venit la fața locului, spune că nu și-ar fi imaginat niciodată că o asemenea tragedie s-ar putea întâmpla în această familie. Acesta nu exclude însă că totul ar fi pornit de la gelozie.

„Eu de câte ori am fost la ei în casă, era armonie, căldură, dragoste, respect unul de altul. Se iubeau foarte mult. Eu mă gândesc că ar putea fi și din gelozie. A fost un scurt circuit, la care nu s-a putut abține.”

Tragedia i-a cutremurat și pe oamenii din sat.

„Da nu s-a auzit nimic de rău de ei. Da chiar să fi fost ceva, nu ieșeau în drum să vadă mahala. Alții spun că ar putea fi și din gelozie, dar cât e de drept.”

„Doamna foarte calmă, domnul era puțin mai...impulsiv. El de fiecare dată se grăbea, dar fără conflicte, fără capricii, bună ziua, la revedere, mai glumea. Ne-au șocat, am rămas că nu ne putem reveni după tragedie.”

Unii vecini ne-au spus însă că, în sat, se vorbea despre faptul că cei doi soți s-ar fi aflat în proces de divorț.

„Tot satul e în șoc. E un caz foarte tragic, nu avem cuvinte. Știu că erau în divorț, dar ca și în fiercare familie sunt și certuri, dar nu a fost ca să se audă în sat că s-au certat sau altceva.”

Potrivit surselor noastre din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, oamenii legii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei. Deocamdată, purtătorul de cuvânt al instituției nu ne-a răspuns la telefon.

Între timp, Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că asistenții sociali din regiune sunt alături de cei doi copii rămși fără părinți pentru a le oferi asistența psihologică necesară. Totodată, urmează să fie identificate rudele în grija cărora ar putea ajunge aceștia.