De astăzi, 1 septembrie, consumatorii casnici vor plăti mai mult pentru gazele naturale. Tariful a fost majorat la 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub, cu TVA inclus. Prețul este cu 5 lei și 88 de bani mai mare decât cel actual, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 41 la sută.

Potrivit hotărârii ANRE din 21 august, tariful la gaz va crește cu aproape 6 lei. Astfel, dacă până acum consumatorii casnici au achitat 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaz, începând de astăzi prețul va depăși 20 de lei. Majorarea este de aproximativ 41%.

Tariful aprobat de ANRE este cu aproape 60 de bani mai mic decât cel solicitat inițial de Energocom. Reprezentanții companiei, prezenți la ședința ANRE, au precizat că cererea de majorare a fost determinată de creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale pe piața internațională.

Directorul general al ANRE a subliniat că ajustarea tarifelor a fost necesară pentru ca Energocom să poată asigura în continuare întreaga țară cu gaze naturale.

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Pe 19 august, premierul Vasile Tofan a declarat că țara noastră nu poate influența bursele internaționale, dar a precizat că Guvernul analizează deja mecanismul de acordare a compensațiilor pentru sezonul rece. În același timp, premierul spus că statul nu își va putea permite să compenseze facturile pentru aproximativ 80% dintre gospodării, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți.