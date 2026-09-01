Procuratura raionului Criuleni a pornit un proces penal în cazul dublului deces produs ieri, într-o localitate din raion, unde un bărbat de 47 de ani și soția acestuia de 42 de ani au fost găsiți fără suflare. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun și ar fi împușcat-o pe femeie, după care și-ar fi luat viața cu aceeași armă. Un element important verificat acum de procurori este faptul că, anterior, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție. Procuratura urmează să stabilească inclusiv cum a fost posibil ca acesta să ajungă la victimă, în pofida măsurii dispuse.

Potrivit Procuraturii, cercetările preliminare arată că bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun, unde se afla soția sa de 42 de ani, deși avea emisă o ordonanță de protecție. Acesta ar fi avut o armă deținută ilegal și ar fi tras un foc de armă în direcția femeii.

Ulterior, bărbatul s-ar fi deplasat în spatele locuinței și s-ar fi sinucis cu aceeași armă. Ambele persoane au decedat.

Ce au ridicat polițiștii de la locul tragediei

La locul tragediei, polițiștii au ridicat arma, muniții și alte obiecte care ar putea avea relevanță pentru anchetă.

În cadrul procesului penal urmează să fie efectuate expertize medico-legale și balistice, precum și alte acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Unul dintre aspectele verificate de procurori este cum a fost pusă în aplicare ordonanța de protecție și ce a permis apropierea bărbatului de victimă, în pofida măsurii dispuse.

Procuratura precizează că vor fi examinate atât acțiunile bărbatului asupra soției, cât și eventualele acțiuni îndreptate asupra altor membri ai familiei.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Ieri, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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