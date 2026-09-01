Șase degete la o mână și doar patru la cealaltă. Așa arată rezultatul inteligenței artificiale folosite de Primăria Chișinău pentru un panou dedicat marelui compozitor Eugen Doga. Eroarea a fost observată de oameni, iar autoritățile au promis că o vor corecta.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „După cum se poate vedea pe acest panou, compozitorul Eugen Doga are șase degete la mâna stângă și patru la mâna dreaptă. Diferența este evidentă la o simplă privire, însă nu și pentru cei care au realizat panoul și nici pentru cei care l-au instalat.”

„E straniu că oamenii nu se uită înainte de a tipări și sistemele care au general imaginea nu sunt atât de performante. Poate mai târziu o să fie mai bine, dar omul trebuie să verifice. Să vadă ce printează și ce publică.”

„Eu cred că e o lipsă de profesionalism, incompetență și ar trebui ca cineva să mai verifice înainte de a se posta.”

„Păi cineva trebuie să aibă grijă când se postează ceva.”

Interpretul Cătălin Josan, surprins trecând pe alături, spune că inteligența artificială trebuie folosită cu responsabilitate.

Cătălin JOSAN, INTERPRET: „Ce părere am? Părerea mea este că AI-ul este un instument foarte bun, dar trebuie utilizat cu atenție. Tocmai pentru ca să nu apară șase degete la o mână, trei baghete și așa mai departe.”

Primăria spune că greșeala va fi corectată. Potrivit autorităților, bannerele au fost instalate pentru a anunța începerea lucrărilor de construcție a Centrului de Cultură „Eugen Doga”. Investiția se ridică la aproape 19 milioane de lei, iar lucrările ar urma să dureze aproximativ trei ani.