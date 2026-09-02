Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a venit cu precizări în cazul tragediei de la Măgdăcești, raionul Criuleni, unde un bărbat și-a împușcat soția, după care și-a luat viața. Potrivit ministrului, bărbatul se afla sub monitorizare electronică și avea emisă o ordonanță de protecție, însă sistemul nu a generat alerta care ar fi trebuit să ducă la intervenția poliției.

Polițiștii nu au găsit brățara electronică

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul spune că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „Preliminar, din informația cercetată, există ipoteza că această brățară nu a funcționat”.

Ancheta urmează să stabilească când și în ce condiții a dispărut brățara

Ministrul a precizat că urmează să fie stabilit în cadrul anchetei când și în ce condiții a dispărut brățara, iar dispozitivul va fi supus expertizelor.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „Urmează să fie desfășurate și expertizele, urmare a procesului penal. Vom comunica suplimentar, dar sunt analizate absolut toate perspectivele din momentul aplicării acestei brățări”.

Potrivit Danielei Misail-Nichitin, sistemul de monitorizare a brățărilor electronice este gestionat de angajații Inspectoratului Național de Probațiune. Aceștia trebuie să anunțe poliția atunci când semnalul GPS dispare sau când persoana monitorizată se apropie de victimă la o distanță mai mică decât cea stabilită prin ordinul de protecție.

În cazul de la Măgdăcești, însă, o asemenea alertă nu a fost transmisă, iar cel mai apropiat echipaj de poliție nu a intervenit.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „În acest caz, acest lucru nu s-a întâmplat, respectiv nu a intervenit nici cel mai apropiat echipaj de Poliție, iar informația despre acest caz tragic a parvenit la serviciul 112”.

Un singur apel la 112

Daniella Misail-Nichitin a respins și informațiile potrivit cărora la 112 ar fi fost mai multe apeluri în ziua tragediei. Potrivit acesteia, pe caz a fost înregistrat un singur apel, în data de 31 august, la ora 09:16, care a fost redirecționat către Inspectoratul de Poliție Criuleni la ora 09:17.

În contextul tragediei, MAI propune ca cel puțin patru dispecerate regionale ale poliției să aibă acces la sistemul de monitorizare a brățărilor electronice. Scopul este ca, în cazul unor alerte, polițiștii să poată interveni mai rapid.

Ministrul nu a exclus eventuale demisii în urma tragediei, însă a spus că asemenea decizii pot fi luate doar după finalizarea tuturor anchetelor.

Daniella MISAIL-NICHITIN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: „Suntem în proces de investigație și, atât timp cât ele nu sunt finalizate, nu putem veni cu asta. Pentru noi este extrem de important ca acest caz să aibă o finalitate cât mai rapidă”.

Ministrul a atras atenția și asupra situației celor trei copii ai familiei, dintre care doi sunt sub vârsta de 18 ani, rămași fără părinți în urma tragediei. Ea a cerut ca acest aspect să fie abordat cu grijă în spațiul public.

INP a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces

Inspectoratul Național de Probațiune a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces produs ieri într-o localitate din raionul Criuleni, unde un bărbat de 47 de ani și soția acestuia, de 42 de ani, au fost găsiți fără suflare. Înainte de tragedie, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție.

Procuratura a pornit un proces penal și verifică de ce bărbatul a ajuns la soție, deși avea emisă o ordonanță de protecție

Tot astăzi, Procuratura raionului Criuleni a pornit un proces penal. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun și ar fi împușcat-o pe femeie, după care și-ar fi luat viața cu aceeași armă. Un element important verificat acum de procurori este faptul că, anterior, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție. Procuratura urmează să stabilească inclusiv cum a fost posibil ca acesta să ajungă la victimă, în pofida măsurii dispuse.

Ce au ridicat polițiștii de la locul tragediei

La locul tragediei, polițiștii au ridicat arma, muniții și alte obiecte care ar putea avea relevanță pentru anchetă.

În cadrul procesului penal urmează să fie efectuate expertize medico-legale și balistice, precum și alte acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Unul dintre aspectele verificate de procurori este cum a fost pusă în aplicare ordonanța de protecție și ce a permis apropierea bărbatului de victimă, în pofida măsurii dispuse.

Procuratura precizează că vor fi examinate atât acțiunile bărbatului asupra soției, cât și eventualele acțiuni îndreptate asupra altor membri ai familiei.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Ieri, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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