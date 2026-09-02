Directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, și-a depus demisia în urma tragediei de la Măgdăcești, raionul Criuleni, unde un bărbat și-a împușcat mortal soția, după care și-a luat viața. Informația a fost făcută publică de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, care astăzi a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor și a părăsit clădirea Guvernului printr-o ușă de rezervă.

Ministrul a declarat că tragedia a scos la iveală deficiențe grave în sistemul de monitorizare electronică a agresorilor și a recunoscut că acesta „a eșuat în a oferi victimei protecția necesară”.

„Tragedia care a zguduit societatea în aceste zile a arătat că sistemul de monitorizare electronică a eșuat în a oferi victimei protecția necesară. Deficitul de resurse, breșele de procedură, deficiențele utilizării echipamentelor în afara țării nu pot atenua gravitatea acestei tragedii”, a scris Cojuhari.

În prezent, în sistemul de monitorizare electronică se află 354 de persoane, dintre care 190 sunt agresori familiali. Potrivit lui Cojuhari, violența în familie reprezintă cea mai mare categorie din întregul sistem de monitorizare.

„Ce trebuie însă să facem acum este să corectăm urgent procedurile acolo unde au dat greș și să alocăm resurse unde e necesar. Vom veni cu propunerea ca Inspectoratul General al Poliției să aibă acces direct la sistemul de monitorizare pentru a putea interveni prompt. De asemenea, vom recomanda ca agresorii familiali, chiar dacă nu au interdicție de părăsire a teritoriului țării, să fie puși pe consemn la trecerea frontierei, așa încât să există informare între instituții”.

Cazul de la Măgdăcești a scos în evidență mai multe probleme, inclusiv lipsa unui schimb de date în timp real între Probațiune, poliție și poliția de frontieră, precum și deficiențe privind funcționarea echipamentului de monitorizare în afara țării.

Cronologia prezentată de ministrul Justiției

Potrivit cronologiei prezentate de ministrul Justiției, femeia a solicitat protecție la Procuratura Criuleni pe 13 iulie, iar pe 16 iulie Judecătoria Criuleni a emis o ordonanță de protecție pentru 30 de zile.

Pe 3 august, agresorul a încălcat ordonanța prin inițierea unui apel telefonic către victimă. Pe 24 august, femeia a solicitat o nouă ordonanță de protecție, care a fost emisă de Judecătoria Criuleni pe 25 august.

În aceeași zi, la ora 16:50, bărbatului i-a fost aplicat echipamentul de monitorizare electronică la Biroul de Probațiune Criuleni, iar victimei i-au fost oferite dispozitivele speciale de monitorizare.

Ulterior, semnalul GPS al echipamentului a dispărut de pe platforma de monitorizare, deși semnalul SIM continua să transmită date, fără însă a indica locația.

„În momentul dispariției semnalului, agresorul a fost contactat de inspectori și a declarat că se află în Orhei și că se va prezenta personal la inspectorat. La ora 20:34, agresorul a contactat DME spunând că părăsește Republica Moldova pentru 4-5 zile, iar după câteva ore semnalul GPS a dispărut de pe platforma de monitorizare. Conform investigațiilor ulterioare, Poliția de Frontieră a confirmat că agresorul a fost în afara țării între 25 și 30 august”, a explicat ministrul Justiției.

Pe 26 august, consilierul de probațiune a încercat în repetate rânduri să-l contacteze, însă telefonul era deconectat. Pe 28 august, bărbatul a discutat cu reprezentantul Biroului de Probațiune Criuleni și a spus că se află în Germania.

Pe 31 august, inspectorii Direcției Monitorizare Electronică au încercat din nou să-l contacteze, fără răspuns. În aceeași zi, la ora 9:17, la serviciul 112 a fost înregistrat apelul privind omorul.

La locul crimei, anchetatorii au constatat că dispozitivul de monitorizare electronică nu se afla pe corpul agresorului. Locul unde se află brățara nu a fost stabilit deocamdată.

Astăzi, ministrul Justiției, în subordinea căruia se află INP și care este omul responsabil din sistem, a refuzat să discute cu jurnaliștii și a părăsit clădirea Guvernului printr-o ușă de rezervă.

Unde a fost eroarea?

La două zile de la crima înfiorătoare de la Măgdăcești, autoritățile continuă să își paseze responsabilitatea pentru inacțiune. Ministrul de Interne a spus că există suspiciuni că brățara de monitorizare purtată de bărbatul care și-a ucis soția nu funcționa. Potrivit ministrului, Inspectoratul Național de Probațiune, instituția responsabilă de monitorizare, nu ar fi informat poliția despre această problemă.

Polițiștii nu au găsit brățara electronică

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a spus azi că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Ancheta urmează să stabilească când și în ce condiții a dispărut brățara

Ministrul a precizat că urmează să fie stabilit în cadrul anchetei când și în ce condiții a dispărut brățara, iar dispozitivul va fi supus expertizelor.

INP a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces

Inspectoratul Național de Probațiune a dispus o anchetă internă în cazul dublului deces produs ieri într-o localitate din raionul Criuleni, unde un bărbat de 47 de ani și soția acestuia, de 42 de ani, au fost găsiți fără suflare. Înainte de tragedie, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție.

Procuratura a pornit un proces penal și verifică de ce bărbatul a ajuns la soție, deși avea emisă o ordonanță de protecție

Tot astăzi, Procuratura raionului Criuleni a pornit un proces penal. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul s-ar fi deplasat la domiciliul comun și ar fi împușcat-o pe femeie, după care și-ar fi luat viața cu aceeași armă. Un element important verificat acum de procurori este faptul că, anterior, în privința bărbatului fusese emisă o ordonanță de protecție. Procuratura urmează să stabilească inclusiv cum a fost posibil ca acesta să ajungă la victimă, în pofida măsurii dispuse.

Ce au ridicat polițiștii de la locul tragediei

La locul tragediei, polițiștii au ridicat arma, muniții și alte obiecte care ar putea avea relevanță pentru anchetă.

În cadrul procesului penal urmează să fie efectuate expertize medico-legale și balistice, precum și alte acțiuni procesuale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Unul dintre aspectele verificate de procurori este cum a fost pusă în aplicare ordonanța de protecție și ce a permis apropierea bărbatului de victimă, în pofida măsurii dispuse.

Procuratura precizează că vor fi examinate atât acțiunile bărbatului asupra soției, cât și eventualele acțiuni îndreptate asupra altor membri ai familiei.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Ieri, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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