Un autobuz de rută a fost proiectat într-un pilon electric de pe strada Ion Creangă din Chișinău, după ce s-a tamponat cu un automobil Audi. Din fericire, niciun pasager nu a fost rănit. Poliția investighează cazul.

Potrivit poliției, un automobil de marca Audi, condus de un bărbat de 39 de ani, s-a lovit cu un autobuz de rută, la volanul căruia se afla un bărbat de 47 de ani.

În urma impactului, autobuzul a fost proiectat într-un pilon electric.

Potrivit informațiilor preliminare, autobuzul se deplasa pe banda destinată transportului public în momentul producerii accidentului.

Pasagerii nu au avut de suferit

Din fericire, printre pasagerii aflați în autobuz nu au fost înregistrate victime.

Poliția a inițiat o anchetă.