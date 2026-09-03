Președintele Parlamentului recunoaște că sistemul a eșuat în cazul omorului de la Măgdăcești, unde un bărbat și-a ucis soția, apoi s-a sinucis. El spune că legislativul ar putea interveni prin modificarea legislației. Printre măsurile discutate se numără înăsprirea sancțiunilor pentru agresorii care încalcă restricțiile impuse de poliție sau instanță. Oficialul indică și o „fisură” în actualul sistem de monitorizare: atunci când un agresor cu brățară electronică părăsește Republica Moldova, semnalul dispozitivului nu mai ajunge în sistem, iar informația despre ieșirea din țară trebuie transmisă autorităților responsabile de monitorizare. În privința demisiilor, acesta spune că mai întâi ancheta trebuie să stabilească cine nu și-a făcut meseria.

„E o tragedie enormă. Orice viață de om pierdută este o tragedie. Sistemul a eșuat. Asta trebuie să recunoaștem”, a declarat președintele Parlamentului.

Întrebat unde a fost, mai exact, problema și cine ar trebui considerat responsabil, oficialul a spus că una dintre vulnerabilități apare atunci când agresorul părăsește teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit acestuia, dacă persoana monitorizată iese din țară purtând brățara electronică, dispozitivul nu mai transmite semnal către sistem. În același timp, ieșirea și revenirea persoanei ar trebui să fie înregistrate de Poliția de Frontieră, iar informația să fie transmisă autorităților de probațiune.

„Aici e fisura în sistem”, a explicat oficialul, precizând că nu ieșirea din țară este problema în sine, ci faptul că informația despre aceasta trebuie să ajungă la instituțiile responsabile.

Președintele Parlamentului nu a putut confirma însă dacă brățara purtată de bărbat funcționa sau nu în momentul crimei. El a spus că detaliile tehnice trebuie stabilite de anchetă.

„La momentul când s-a comis crima, brățara nu era. Ipoteza, cercetarea trebuie să stabilească”, a declarat acesta.

Oficialul a menționat că, din informațiile pe care le deține, brățara a fost aplicată pe 25 august și că inițial ar fi existat o deficiență tehnică, însă ulterior semnalul ar fi apărut în sistem. El a evitat să ofere mai multe detalii, invocând ancheta în desfășurare.

Legislativul ar putea interveni și prin modificarea legislației

În contextul tragediei, președintele Parlamentului a anunțat că legislativul ar putea interveni și prin modificarea legislației. Printre măsurile discutate se numără înăsprirea sancțiunilor pentru încălcarea restricțiilor impuse agresorilor.

El a explicat că polițistul este, în anumite situații, primul agent constatator și poate impune agresorului o restricție de apropiere pentru o anumită perioadă. Ulterior, instanța poate stabili măsuri de protecție pentru perioade mai lungi.

Oficialul a spus că în Parlament ar putea avea loc audieri pentru a fi identificate și alte probleme ale sistemului, inclusiv cele care țin de resursele disponibile.

Întrebat dacă ministrul Justiției ar trebui să demisioneze după acest caz, președintele Parlamentului nu a susținut o asemenea măsură, cel puțin deocamdată.

„Procuratura trebuie să facă cercetările, să stabilească cine și-a făcut meseria, cine nu și-a făcut meseria”, a declarat acesta.

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia, după tragedia de la Măgdăcești

Prima demisie importantă după dublul deces de la Măgdăcești a venit ieri din partea directorului Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, care însă s-a ferit să apară ieri în fața jurnaliștilor, deși era așteptat pentru explicații la ședința guvernului. Unele răspunsuri au fost oferite, în schimb, de ministrul Afacerilor Interne. Potrivit acestuia, există suspiciuni că brățara de monitorizare, purtată de bărbatul care și-a ucis soția, nu funcționa.

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Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Ancheta urmează să stabilească când și în ce condiții a dispărut brățara

Ministrul a precizat că urmează să fie stabilit în cadrul anchetei când și în ce condiții a dispărut brățara, iar dispozitivul va fi supus expertizelor.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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