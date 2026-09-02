Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, s-a filmat de pe patul de spital, în timp ce primea perfuzii. Într-un mesaj video, politicianul a explicat că este internat din 24 august și a respins informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora ar fi fost otrăvit sau ar fi ajuns la spital în urma unei supradoze. Deocamdată, nu este clar la cine s-a referit Costiuc atunci când a vorbit despre persoanele care ar fi răspândit aceste informații.

Costiuc spune că problemele sale ar fi legate de urechea internă și că acestea îi provoacă amețeli.

Vasile COSTIUC, LIDERUL PARTIDULUI „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Nu este problema nici de vasele sangvine, nu e vorba nici de consum, nici de otrăvire. Am o problemă probabil de copilărie legată de urechea internă și ține de un pic de echilibru. Un pic de amețeli. Și pentru că trebuie să avem grijă de sănătate, am venit și îmi mai fac niște picurători”.

Politicianul spune că analizele de sânge au fost verificate, iar prezența unor substanțe interzise nu a fost depistată.

Vasile COSTIUC, LIDERUL PARTIDULUI „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Toate analizele mele de sânge au fost cu siguranță duse direct, inclusiv la securitate, să vadă dacă nu are ceva substanțe interzise”.

Potrivit lui Vasile Costiuc, în spațiul public ar fi fost răspândite informații false despre starea sa de sănătate.

Vasile COSTIUC, LIDERUL PARTIDULUI „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „Nu m-am victimizat, n-am vorbit public, dar pentru că codruții știu doar să distribuie falsuri, sunt nevoit să vorbesc din prima sursă ca să corectez informațiile publice. Le răspund public codruților care n-au curajul să spună Vasile Costiuc este internat cu supradoză. Spuneți băieți! Dacă sunteți atât de hotărâți și atât de siguri, voi sunteți niște mincinoși distribuitori de falsuri. Toți codruții ăștia”.

Totodată, liderul Partidului „Democrația Acasă” a anunțat că ar putea apela la instanță.

Vasile COSTIUC, LIDERUL PARTIDULUI „DEMOCRAȚIA ACASĂ”: „O să ne vedem în instanță de judecată și acolo o să vă pun în fața instanței să demonstrați falsurile și aberațiile voastre”

Politicianul a încheiat mesajul spunând că nu este supărat pe cei care au răspândit informațiile despre el și le-a transmis oamenilor să aibă grijă de sănătate.

Deocamdată, politicianul nu a precizat exact la cine s-a referit și nici ce informații concrete au fost răspândite despre starea sa de sănătate.