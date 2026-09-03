Prima ediție a emisiunii In PROfunzime din acest sezon are ca subiect fenomenul violenței în familie și faptul că victimele nu sunt protejate nici după ce solicită ajutorul autorităților.

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Așa s-a întâmplat în cazul crimei de la Măgdăcești, în care un individ și-a ucis soția. Femeia ceruse în mod repetat ajutorul autorităților și obținuse un ordin de protecție. Individul era monitorizat cu o brățară electronică, însă această metodă nu a funcționat. După ce și-a împușcat soția cu o armă artizanală, bărbatul s-a sinucis.

Joi, 3 septembrie, discutăm cu invitații noștri – Daniela Dabija, manager Telefonul de Încredere “La Strada” șI Alexandru Lupan, șef-adjunct IGP, despre amploarea fenomenului violenței domestice, de ce nu funcționează sistemul de protejare a victimelor și ce trebuie făcut.

Emisiunea începe la 21:00 și poate fi urmarită live pe site-ul protv.md, dar și pe pagina noastră de YouTube.

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