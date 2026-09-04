Arma legală fusese predată, numele agresorului fusese radiat din registru, iar poliția nu știa că acesta deținea o altă armă. Așa arată, deocamdată, una dintre cele mai importante părți ale cazului de la Măgdăcești. Alexandru Lupan, șeful-adjunct al IGP, a declarat la „În Profunzime” că arma folosită la crimă era confecționată artizanal și nu era înregistrată. De unde a apărut și când a ajuns în posesia bărbatului urmează să stabilească ancheta.

Potrivit lui Alexandru Lupan, șeful-adjunct al IGP, la momentul tragediei, bărbatul nu mai figura oficial ca proprietar de armă. Acesta avusese anterior o armă deținută legal, însă a predat-o în 2024 și a fost scos din registru.

„La momentul dat, dumnealui nu figura ca proprietar de armă. El a avut anterior armă, pe care a predat-o în 2024 și a fost scos din registru.”

Astfel, în evidențele oficiale, agresorul nu mai era considerat deținător legal de armă. Situația s-a schimbat însă dramatic în ziua crimei.

ARMA FOLOSITĂ LA CRIMĂ ERA ARTIZANALĂ

Bărbatul a ajuns la domiciliu cu o altă armă, care nu era înregistrată și fusese confecționată artizanal.

„El nu este deținător de armă. Am spus că arma este confecționată artizanal, nimeni nu a cunoscut că el o posedă.”

De unde a obținut-o rămâne, deocamdată, una dintre marile necunoscute ale anchetei. Poliția ia în calcul mai multe scenarii – inclusiv că arma ar fi fost confecționată chiar de agresor sau procurată ilegal.

„Nu este exclus că a confecționat-o sau a achiziționat-o într-o formă ilegală. Nu știm de pe teritoriul Republicii Moldova, din afară sau prin alte metode.”

ARMA A FOST TRIMISĂ LA EXPERTIZĂ

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact proveniența armei, modul în care a fost confecționată și, eventual, traseul acesteia până în mâinile agresorului.

Arma a fost ridicată și transmisă pentru expertiză.

„A fost transmisă expertizărilor, iar în cadrul expertizei vor fi stabilite toate circumstanțele legate de această armă.”

Rezultatele expertizei ar putea oferi indicii importante despre arma folosită în atac și ar putea ajuta anchetatorii să stabilească de unde provenea aceasta.

CE VERIFICĂ POLIȚIA CÂND UN AGRESOR ESTE SUB ORDIN DE PROTECȚIE?

Cazul ridică și o altă întrebare: atunci când o persoană este considerată un risc pentru victimă, cât de mult se poate merge în verificarea accesului acesteia la arme?

Șeful-adjunct al IGP spune că evaluarea riscului realizată de polițiști include și riscul de letalitate.

„Chestionarul care se completează de către polițist include și riscul de letalitate.”

În situația în care agresorul este cunoscut ca deținător legal de arme, acestea sunt ridicate.

„Dacă vorbim de o persoană care este deținător de armă, în mod obligatoriu, aceasta se ridică de la agresor.”

În cazul de la Măgdăcești, însă, poliția s-a confruntat cu o situație diferită: arma folosită la crimă nu figura în registrele oficiale.

A FOST VERIFICATĂ LOCUINȚA SAU MAȘINA?

Un alt punct care trebuie clarificat este dacă, în cazul acestui agresor, au existat verificări suplimentare privind eventualul acces la arme ilegale – inclusiv în locuință, automobil sau alte bunuri.

Deocamdată, șeful adjunct a menționat că nu există suficiente informații pentru a spune că asemenea verificări erau obligatorii în acest caz sau că poliția trebuia, în mod automat, să le efectueze.

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia, după tragedia de la Măgdăcești

Prima demisie importantă după dublul deces de la Măgdăcești a venit din partea directorului Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, care însă s-a ferit să apară ieri în fața jurnaliștilor, deși era așteptat pentru explicații la ședința guvernului. Unele răspunsuri au fost oferite, în schimb, de ministrul Afacerilor Interne. Potrivit acestuia, există suspiciuni că brățara de monitorizare, purtată de bărbatul care și-a ucis soția, nu funcționa.

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Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Ancheta urmează să stabilească când și în ce condiții a dispărut brățara

Ministrul a precizat că urmează să fie stabilit în cadrul anchetei când și în ce condiții a dispărut brățara, iar dispozitivul va fi supus expertizelor.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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