Premierul Vasile Tofan a convocat, miercuri seara, o ședință în urma cazului tragic de la Măgdăcești, unde o femeie a fost ucisă de soțul ei care avea emisă o ordonanță de protecție și purta o brățară de monitorizare electronică. Șeful Guvernului a declarat că tragedia impune acțiuni urgente din partea statului și a anunțat cinci măsuri pentru consolidarea mecanismului de protecție a victimelor violenței domestice.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Cazul tragic de la Măgdăcești ne-a zguduit pe toți. O crimă comisă de un agresor care avea ordonanță de protecție cu monitorizare electronică este gravă și necesită acțiuni urgente din partea statului”.

Cinci măsuri anunțate de Guvern

Prima măsură vizează introducerea unei măsuri de consemn la frontieră pentru agresorii aflați sub monitorizare. Astfel, Poliția de Frontieră va fi notificată despre aceștia, iar Inspectoratul de Probațiune va putea afla în timp real când agresorul părăsește sau reintră în țară.

A doua măsură prevede acordarea accesului Inspectoratului General al Poliției la platforma de monitorizare. Potrivit premierului, IGP și Inspectoratul Național de Probațiune vor putea urmări în paralel alertele, inclusiv apropierea agresorului de victimă.

Totodată, se va înăspri pedepsele pentru încălcarea măsurilor de protecție. Vor fi propuse modificări la Codul penal astfel încât încălcarea ordinului de restricție emis de poliție sau a ordonanței de protecție emise de instanță să fie pedepsită penal, nu doar contravențional.

Mai multe brățări și bani pentru monitorizare

Pe 8 septembrie, Inspectoratul de Probațiune urmează să primească 200 de brățări noi. Pentru anul 2027, autoritățile planifică dublarea bugetului și alocarea suplimentară a patru milioane de lei.

Cea de-a cincea măsură vizează îmbunătățirea mecanismului de prevenție. Victima urmează să fie informată și să primească sprijinul necesar în situația în care semnalul de monitorizare al agresorului este pierdut.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „Nimic nu va repara tragedia acestei familii. Însă vom acționa pentru a reduce riscul ca asemenea tragedii să nu se mai întâmple”.

Apel către comunități

Premierul a făcut apel la primari, preoți, polițiști, profesori și directori de școli să se implice în prevenirea violenței domestice și să contribuie la crearea unui „lanț al protecției” în comunități.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL RM: „E nevoie de multă muncă în teren și de mai puține mese rotunde.Dragi femei, dragi fete, siguranța și viața voastră sunt prioritare. Nimic nu justifică violența”.

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune și-a dat demisia, după tragedia de la Măgdăcești

Prima demisie importantă după dublul deces de la Măgdăcești a venit din partea directorului Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, care însă s-a ferit să apară ieri în fața jurnaliștilor, deși era așteptat pentru explicații la ședința guvernului. Unele răspunsuri au fost oferite, în schimb, de ministrul Afacerilor Interne. Potrivit acestuia, există suspiciuni că brățara de monitorizare, purtată de bărbatul care și-a ucis soția, nu funcționa.

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Brățara electronică a bărbatului care și-a împușcat soția la Măgdăcești nu ar fi funcționat

La cercetarea de la locul tragediei, polițiștii nu au găsit brățara electronică purtată de agresor. Ministrul Afacerilor Interne a spus că, preliminar, există ipoteza că dispozitivul nu ar fi funcționat.

Ancheta urmează să stabilească când și în ce condiții a dispărut brățara

Ministrul a precizat că urmează să fie stabilit în cadrul anchetei când și în ce condiții a dispărut brățara, iar dispozitivul va fi supus expertizelor.

Doi soți din Criuleni, găsiți împușcați în casa lor

Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări ar fi arătat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-a fi omorât și el. Sursele noastre din poliție spun că, acum câteva săptămâni, în familie a avut loc un episod de violență.

Potrivit surselor PRO TV din poliție, în urmă cu câteva săptămâni, polițiștii au intervenit în această familie într-un caz de violență. A fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție, prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să poarte și o brățară electronică pentru a fi monitorizat. Ieri am încercat să aflăm de la Inspectoratul Național de Probațiune dacă bărbatul era, într-adevăr, monitorizat în momentul tragediei, însă nu am primit un răspuns.

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