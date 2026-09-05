Un oficial de rang înalt din Procuratura Generală a Ucrainei ar fi fost reținut într-o operațiune anticorupție de amploare. Potrivit Kyiv Post, șeful Departamentului de combatere a criminalității cibernetice, Serhii Kropyva, este suspectat că ar fi protejat o rețea de call-center-uri frauduloase și ar fi contribuit la spălarea banilor obținuți ilegal.

NABU a anunțat vineri că desfășoară o operațiune împotriva unei presupuse organizații criminale conduse de un oficial din Procuratura Generală. Anchetatorii susțin că acesta ar fi asigurat „protecția” unei rețele de centre de apel implicate în fraude și ar fi ajutat la legalizarea banilor proveniți din activitatea infracțională, scrie Kyiv Post.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit public toate detaliile operațiunii. NABU și SAPO au anunțat că vor prezenta informații suplimentare pe măsură ce ancheta va avansa.

Kropyva a mai fost asociat anterior unor controverse

Numele lui Serhii Kropyva a mai fost asociat anterior unor controverse. Potrivit Ukrainska Pravda, în 2022, acesta ar fi fost numit într-o funcție de conducere în Procuratura Generală fără concurs, de către procurorul general de atunci, Iryna Venediktova. Kropyva ar fi fost anterior coleg cu soțul acesteia.

Ulterior, Venediktova ar fi creat un departament responsabil de investigarea infracțiunilor economice și de securitatea cibernetică, iar Kropyva a fost numit la conducerea acestuia, tot fără concurs, scrie Kyiv Post.

Kropyva a activat în Poliția Cibernetică a Ucrainei

Înainte de a ajunge la Procuratura Generală, Kropyva a activat în Poliția Cibernetică a Ucrainei. El a condus structura din Kiev, apoi a devenit prim-adjunct al șefului Poliției Cibernetice la nivel național. Ulterior, a ocupat funcția de adjunct al șefului administrației regionale Odesa.

Cazul este parte a unei serii mai ample de investigații anticorupție desfășurate de NABU și SAPO. La 19 august, cele două instituții au anunțat operațiunea „Forrest Gump”, legată de o anchetă anterioară privind o presupusă schemă de spălare a banilor și persoane apropiate unor oficiali de rang înalt.