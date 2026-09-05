Un pasager agresiv a fost legat cu bandă adezivă de scaun, după ce ar fi lovit mai multe persoane aflate la bordul unui avion American Airlines. Incidentul a avut loc joi, 3 septembrie, în timpul unui zbor de la Dallas-Fort Worth spre Newark, New Jersey.

Elena Pozdîrcă
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Potrivit ABC News, la aproximativ două ore de la decolare, bărbatul ar fi devenit agresiv și l-ar fi lovit pe pasagerul aflat lângă el. O femeie care a încercat să intervină ar fi fost, de asemenea, lovită.

Echipajul avionului a încercat să calmeze situația, însă fără succes. În cele din urmă, trei pasageri au intervenit pentru a-l imobiliza pe bărbat.

Un însoțitor de bord le-a oferit celor care au intervenit coliere autoblocante din plastic, cu ajutorul cărora i-au imobilizat mâinile. Pentru că pasagerul ar fi continuat să fie agitat, acesta a fost legat cu bandă adezivă de scaun.

Pasager agresiv
Pasager agresiv/ X

Avionul a fost nevoit să își schimbe ruta și să aterizeze la Baltimore, unde polițiștii au urcat la bord și l-au preluat pe pasager. Ulterior, aeronava și-a continuat zborul spre Newark.

Compania American Airlines a confirmat incidentul și a precizat că nu tolerează violența sau comportamentul perturbator la bordul aeronavelor.

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