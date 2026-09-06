Un cetățean al Republicii Moldova, în vârstă de 26 de ani, este căutat de polițiștii români după ce ar fi fugit și ar fi abandonat, într-o zonă împădurită din județul Mehedinți, o mașină furată din Bulgaria. Pentru găsirea acestuia au fost mobilizate echipaje din mai multe județe, iar căutările au fost extinse și cu ajutorul unui elicopter.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, bărbatul nu a oprit la semnalul regulamentar al polițiștilor, iar ulterior a abandonat mașina în apropierea unei păduri și a fugit.

Verificările efectuate de polițiști au stabilit că mașina era semnalată ca fiind furat din Bulgaria.

La operațiunea de căutare participă polițiști din Mehedinți, Dolj, Gorj și Caraș-Severin, polițiști de frontieră și jandarmi. În sprijinul acestora a fost solicitat și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

Duminică, poliția română a făcut publică și fotografia bărbatului și solicită sprijinul populației pentru identificarea acestuia.

Persoanele care dețin informații despre locul în care s-ar putea afla bărbatul sunt rugate să anunțe de urgență poliția, apelând numărul 112.