Amalgamarea satului Floreni cu Bubuieci și alte localități stârnește din nou revoltă. Mai mulți locuitori ai satului Floreni au ieșit și astăzi la o adunare generală și cer să le fie păstrată autonomia localității. Oamenii susțin că amalgamarea, prezentată drept voluntară, se face împotriva voinței comunității. Guvernul afirmă însă că Floreni nu este obligat să se unească cu o altă primărie și precizează că intrarea în procesul de amalgamare a fost votată chiar de consilierii locali.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Pentru a treia oară, zeci, poate chiar sute de locuitori din Floreni s-au adunat la adunarea generală a satului. Oamenii spun că nu sunt de acord pentru a se uni cu localitatea Bubuieci și cer în mod repetat autorităților, ca să le fie păstrate independența și autonomia satului, motivând că au peste 3 mii de locuitori.”

„Noi nu suntem de acord de a fi amalgamați, deoarece satul nostru are perspectivă și poate să crească fără a fi amalgamat cu cineva. Sper să fim auziți ca sat, ca localitate, ca cetățeni.

„Independenți! Doar nu cu Bubuieci, că nu este acolo nici acces la drum. Suntem peste 3 mii de locuitori și ne descurcăm”.

„Noi vrem să rămânem aici, ci nu să fugim undeva la capătul Moldovei după o formalitate care ni s-a impus forțat”.

Locuitorii din Floreni spun că au votat astăzi împotriva amalgamării comunei Bubuieci cu satele Floreni și Maximovca și cer organizarea unui referendum, în acest sens, fiind transmis un demers la Cancelaria de Stat.

„Noi vrem să fim independenți și gata. Nu ne trebuie niciun Bucuieci.”

„Vrem ca ajutoarele care se vor da să fie pentru satul nostru, dar să nu umblăm cu cerșitul pe la alții, că ei nu vor avea nevoie de noi.”

„Noi avem toate posibilitățile să ne desvoltăm desinestătător, noi avem cantitatea de locuitori care se cere conform legii și cred că ne vom descurca.”

Primarul localității, Ruslan Crețu susține că s-a ajuns în acest punct după ce 7 consilieri locali au luat decizia de amalgamare voluntară, fără a ține cont de dorința comunității și că satul Floreni este eligibil, pentru a-și putea păstra autonomia.

Ruslan CREȚU, PRIMAR DE FLORENI: „Avem toată posibilitatea să fim un sat independent, bine dezvoltat și cu bugetul nostru. Mai ales după reformele fiscale ce vin, iar noi avem unul dintre cei mai mari agenți economici din RM, cu un rulaj de aproape 900 mln lei pe an și 2% din TVA achitate de el, ce va rămâne în sat. Nu avem necesitatea să tragem bani din stat, pentru a ne acoperi necesitățile.”

Contactați de PRO TV, reprezentanții Guvernului au precizat că nicio localitate cu o populație de peste 3.000 de locuitori nu este obligată să se amalgamaeze cu o primărie mai mare. În cazul Floreniului, spun autoritățile, procesul este considerat voluntar pentru că participarea la amalgamare a fost aprobată prin vot de consilierii locali.