Războiul din Ucraina ar putea continua și în această iarnă. Este declarația făcută de Volodimir Zelenski după cele trei runde de negocieri cu emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Președintele ucrainean spune că, în acest caz, Kievul se bazează pe un pachet de sprijin pentru iarnă din partea Statelor Unite. Zelenski a precizat că negocierile au fost relansate, însă problema teritoriilor rămâne nerezolvată, iar garanțiile de securitate trebuie să prevină o nouă agresiune rusă.

Trenul care i-a adus pe emisarii lui Donald Trump în capitala Ucrainei a oprit în gara din Kiev astăzi la amiază, iar Steve Witkoff și Jared Kushner au coborât însoțiți de membrii delegației americane.

Pe tabela din gară, garnitura a fost prezentată cu un nume simbolic: „Expresul Păcii”.

Este prima vizită a celor doi emisari americani în Ucraina. La Kiev, Witkoff și Kushner s-au întâlnit cu Volodimir Zelenski, într-o atmosferă cordială, cei trei salutându-se cu o îmbrățișare.

Motivul pentru care Witkoff și Kushner nu au venit direct cu avionul a fost explicat de Volodimir Zelenski.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Rușii nu le-au permis emisarilor SUA să aterizeze la Kiev cu avionul. Rușii au arătat prin loviturile lor că nu pot ateriza. Deși noi pregătisem totul. Aeroporturile noastre funcționau.”

Pentru că e prima vizită, Zelenski le-a făcut oaspeților americani o excursie la Catedrala Sfânta Sofia.

După vizita la catedrală, delegațiile s-au așezat la masa de discuții, care s-au încheiat după aproape 2 ore, iar apoi li s-au alăturat consilierii pentru securitate națională ai Marii Britanii, Franței și Germaniei, care la fel se află la Kiev.

În fața presei, pe o scenă amenajată în aer liber la Kiev, Volodimir Zelenski a vorbit despre rezultatele discuțiilor cu emisarii americani.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Se pare că războiul va continua și iarna. De aceea ne bazăm pe un pachet de sprijin pentru iarnă, despre care am discutat astăzi în mod special cu echipa lui Jared și cu partenerii noștri europeni. Ne bazăm foarte mult pe sprijin pentru apărarea antiaeriană, dar și pe sprijinul energetic. Știți că mizăm pe volume importante și pe posibilitatea de a utiliza gaz natural lichefiat american. Cred că toate acestea sunt în mâinile noastre, iar partenerii susțin aceste demersuri, în cazul în care războiul va continua.”

Zelenski a precizat că Steve Witkoff și Jared Kushner au reușit să relanseze procesul de negocieri, însă problema teritorială rămâne principalul subiect asupra căruia nu s-a ajuns la un acord.Emisarii trimiși de Trump au calificat discuțiile cu ucrainenii și europenii drept substanțiale și importante.

Jared KUSHNER, EMISARUL SPECIAL AL LUI TRUMP: „Un aspect pe care Steve și cu mine l-am considerat cu adevărat productiv ar fi revenirea la formatul trilateral, pe care l-am folosit în urmă cu aproximativ șase luni”.

Ultima rundă de negocieri dintre Ucraina și Statele Unite a avut loc în februarie, la Geneva. Atunci, cele două delegații au discutat despre reconstrucția Ucrainei, garanțiile de securitate și pregătirea unei noi runde de negocieri în format trilateral, cu participarea Rusiei. Iar ultimele discuții în format trilateral – Ucraina, Statele Unite și Rusia – au avut loc tot în februarie, la Geneva, dar nu au produs un progres în privința principalelor probleme care separă Kievul și Moscova.