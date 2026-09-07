Un alt caz de violență în familie ajunge în atenția publică, după ce pe rețelele sociale au apărut mesaje controversate ale unui bărbat aflat sub monitorizare electronică în baza unei ordonanțe de protecție. Într-unul dintre comentarii, acesta afirmă că poartă de nouă luni o brățară electronică și scrie, referindu-se la fosta soție: „încă n-am omorât-o... încă”. Mesajul a stârnit reacții în mediul online, iar într-un schimb de replici cu o femeie care îl acuză că a amenințat-o, bărbatul neagă că ar fi făcut amenințări directe. Poliția confirmă că bărbatul din mesajele publicate online este persoana vizată într-un caz de violență în familie, în care, din luna ianuarie și până în prezent, au fost emise patru ordonanțe de protecție.

Potrivit poliției, o femeie s-a adresat Centrului de Justiție Familială al Poliției pe 22 ianuarie 2026, iar de atunci autoritățile au intervenit în repetate rânduri pentru a-i asigura protecția.

Prima ordonanță de protecție a fost emisă pe 30 ianuarie, pentru o perioadă de 10 zile. Ulterior, pe 9 februarie, a fost emisă o nouă ordonanță, valabilă 30 de zile.

La 19 martie, în privința fostului ei soț, a fost emisă o ordonanță de protecție pentru o perioadă de șase luni. Poliția precizează că măsura este însoțită și de monitorizare electronică prin intermediul unei brățări, iar după emiterea ordonanței, bărbatul a părăsit domiciliul.

Noi sesizări, o nouă ordonanță de protecție

Autoritățile susțin că intervenția nu s-a limitat la aplicarea măsurilor de protecție. Femeia a beneficiat de consiliere în situație de criză și asistență juridică primară, inclusiv în ceea ce privește procedura de divorț și stabilirea pensiei de întreținere.

Ulterior, pe 23 iulie, femeia s-a prezentat din nou la Centrul de Justiție Familială al Poliției și a sesizat noi acțiuni presupus ilegale. Aceasta a invocat acte de violență psihologică și fizică asupra sa și a copilului.

Sesizarea a fost examinată de polițiști, iar în urma intervenției acestora, pe 29 iulie, a fost emisă o nouă ordonanță de protecție, pentru șase luni. De această dată, măsura îi vizează pe foștii socri ai femeii.

Poliția precizează că măsurile au fost dispuse succesiv în urma sesizărilor victimei și în scopul asigurării protecției acesteia și a copilului.

Violența în familie, tot mai prezentă în atenția publică

Cazul vine într-un context în care, în ultima perioadă, tot mai multe situații de violență în familie ajung în atenția autorităților și a opiniei publice din Republica Moldova.

Ieri seară, un bărbat a fost reținut și plasat în arest pentru 30 de zile, după ce și-ar fi urmărit soția, ar fi mers la domiciliul acesteia și ar fi amenințat-o cu moartea. Femeia ar fi sesizat în repetate rânduri comportamentul agresiv al soțului, iar măsurile de protecție dispuse anterior nu l-ar fi oprit.

Un alt caz care a provocat reacții puternice a avut loc la Măgdăcești, la sfârșitul lunii august. Pe 31 august, doi soți, de 47 și 42 de ani, au fost găsiți decedați în propria gospodărie. Primele cercetări au indicat că bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care s-ar fi sinucis. Potrivit surselor din Poliție, cu câteva săptămâni înainte, oamenii legii interveniseră în familie într-un caz de violență. Atunci a fost pornit un proces penal, iar instanța a emis un ordin de protecție prin care bărbatului i se interzicea să se apropie de familie. Acesta urma să fie și monitorizat cu o brățară electronică.

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