Directorul Penitenciarului numărul 9 Pruncul, Eduard Timofei, care a fost reținut în luna iulie într-un dosar penal în care este cercetat pentru corupție, viol și hărțuire sexuală, a fost eliberat în arest la domiciliu. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de către responsabilii de la Procuratura Anticorupție.

Directorul Penitenciarului numărul 9 „Pruncul” a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pe 9 iulie. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Ciocana, la demersul procurorilor anticorupție, după ce acesta a fost reținut într-un dosar penal în care este cercetat pentru fapte de corupție, viol și hărțuire sexuală.

Întrebat ce acuzații exacte i se aduc lui Timofei, avocatul Vladislav Ciobanu-Nițuleac a menționat că este vorba despre presupuse fapte de corupție care ar fi fost comise în urmă cu aproximativ doi ani și jumătate, în contextul unei comisii care examina eliberarea unui deținut. Avocatul afirmă că acuzațiile nu sunt concretizate și că, în opinia sa, nu există probe care să demonstreze comiterea faptelor.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, Eduard Timofei este suspectat de infracțiuni de corupție, viol și hărțuire sexuală. Anunțul privind reținerea directorului Penitenciarului nr. 9 „Pruncul” a fost făcut pe 8 iulie de Administrația Națională a Penitenciarelor, care a precizat că va coopera pe deplin cu organele de urmărire penală și va acorda tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor.

Nici ANP nu a oferit detalii despre faptele concrete investigate în acest dosar, însă a comunicat că tratează cu maximă seriozitate orice suspiciune privind încălcarea legislației și reafirmă politica de toleranță zero față de corupție. Timofei a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în izolatorul Centrului Național Anticorupție.

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