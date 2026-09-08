Agentul superior din penitenciarul din Cricova care a fost prins cu heroină în lenjeria intimă a fost condamnat la 7 ani închisoare. Totodată, a fost condamnat și bărbatul care a preluat drogurile și le-a transmis prin microbuz, dar și deținutul care urma să le primească. Primii doi, sunt anunțați în căutare.

Potrivit PCCOCS, pe lângă agentul de la penitenciar, pe banca acuzaților a fost trimis și deținutul care urma să primească drogurile, dar și un bărbat care i-a transmis prin microbuz drogurile fostului funcționar din penitenciar.

Deși Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a solicitat prelungirea arestului preventiv în privința fostului agent, instanța a respins solicitarea. Procurorii au depus demers și pentru suspendarea din funcție a fostului agent de securitate al ANP.

Cei doi bărbați, anunțați în căutare

La ceva timp după eliberarea primului din arest, dar și după ce al doilea și-a ispășit pedeapsa pentru infracțiunea precedentă și a fost eliberat, cei doi s-au ascuns de justiție, iar pronunțarea sentinței a avut loc în lipsa lor. Prin urmare, cei doi au fost anunțați în căutare.

Deținutul care urma să primească drogurile, condamnat la 11 ani de închisoare

Totodată, instanța de judecată l-a condamnat la 11 ani închisoare și pe deținutul care urma să primească drogurile de la agentul care lucra în penitenciar. Pedeapsa primită de către deținut se va adăuga celei pe care acum o ispășește de 8 ani închisoare pentru escrocherie.