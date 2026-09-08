Șoferul care ar fi lovit mortal un pieton pe drumul Chișinău–Hîncești, după care a părăsit locul accidentului, a fost găsit și reținut de polițiști. Este vorba despre un bărbat de 42 de ani, care conducea o mașină de taxi.

Potrivit poliției, după ce ar fi lovit pietonul, acesta a lăsat mașina la baza unității de taxi, invocând faptul că ar fi lovit un câine.

Un bărbat, găsit fără suflare pe drumul Chișinău–Hîncești

Ieri seara, un bărbat de aproximativ 40–45 de ani a fost găsit mort pe drum de către polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Ialoveni, aflați în timpul patrulării.

Victima ar fi fost lovită de un automobil, iar șoferul ar fi părăsit locul accidentului.

Investigația pe caz continuă.