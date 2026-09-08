Explozia produsă după prăbușirea unei drone în apropierea satului Mihăileni a fost atât de puternică, încât a fost simțită de localnici, iar pereții clădirilor au vibrat. Primarul localității a prezentat un video în care se aude o bubuitură puternică. Potrivit acestuia, înregistrarea surprinde momentul impactului dronei cu solul, captat de o cameră de supraveghere.

Primarul spune că aparatul de zbor ar fi fost observat venind din direcția localității Mihăilenii Noi, iar înainte de impact ar fi început să planeze.

„Explozia a fost foarte puternică, fiind în birou s-au tremurat pereții”, a povestit edilul.

Acesta susține că, la scurt timp după explozie, a început să primească telefoane de la locuitorii satului, care îl anunțau că în zona văii izbucniseră incendii.

„După explozie, ardea porumbul”

Potrivit primarului, flăcările au cuprins culturile agricole din zonă.

„În câteva minute m-au sunat cetățenii din sat și mi-au spus că pe vale arde, după explozie, arde porumbul”, a declarat acesta.

La fața locului au intervenit pompierii, polițiștii, angajații IGSU, dar și localnicii. Focul a fost stins, însă suprafața afectată a fost de aproximativ două hectare și ceva, potrivit edilului.

Primarul: „Toți cetățenii satului au simțit această explozie”

Incidentul i-a îngrijorat pe localnici, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al încălcării spațiului aerian al Republicii Moldova.

„Practic toți cetățenii satului au simțit această explozie, au simțit ecoul sau, să zicem, vântul războiului și sunt îngrijorați pentru survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova”, a spus primarul.

Edilul a adăugat că localnicii înțeleg, în același timp, cât de mare este pericolul pentru oamenii din Ucraina din cauza războiului.

În imaginile prezentate de PRO TV se aude o bubuitură foarte puternică, iar, potrivit primarului, sunetul surprins de cameră coincide cu momentul în care drona a lovit solul.

Citeste si : Drona care a survolat România a revenit în Republica Moldova și s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui din Rîșcani: după căderea aparatului de zbor au izbucnit incendii

O drona a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova

Anterior, drona de tip Shahed, venită din direcția Ucrainei, a pătruns neautorizat în spațiul aerian moldovenesc și a traversat mai multe regiuni ale țării, fiind monitorizată de sistemele Armatei Naționale. Pentru siguranța zborurilor, spațiul aerian din zona centrală a Republicii Moldova a fost restricționat temporar.

Citeste si : Spațiul aerian al Republicii Moldova, închis temporar după ce o dronă de tip Shahed a pătruns neautorizat pe teritoriul țării. Precizările Ministerului Apărării

Drona a ajuns în România. Două avioane de luptă, ridicate în aer

După ce a părăsit teritoriul Republicii Moldova, drona și-a continuat deplasarea spre România. În contextul alertei, două avioane de luptă au fost ridicate pentru a monitoriza aparatul de zbor, iar zborurile de la Iași au fost suspendate temporar.

Citeste si : Drona care a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova a intrat în România: două avioane de luptă au fost ridicate pentru a monitoriza aparatul de zbor