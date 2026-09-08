O aeronavă ucraineană de tip An-32B a fost observată astăzi deasupra municipiului Bălți. Aceasta a efectuat zborul pe ruta Cernăuți–Mărculești, având toate autorizațiile și permisiunile necesare, anunță Autoritatea Aeronautică Civilă.

Potrivit AAC, zborul a fost autorizat inclusiv prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, iar planul de zbor a fost aprobat. În documentația de zbor era indicat „State Emergency Service of Ukraine” – Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

„Aeronava a aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești la ora 11:35, ora locală, având toate autorizațiile și permisiunile în vigoare”, au comunicat pentru PRO TV responsabilii de la AAC.

Anterior, în aceeași direcție, au fost observate și alte aeronave ucrainene, inclusiv modele An-26 și An-32P. Autoritățile moldovene au comunicat anterior despre cinci aeronave ucrainene — un An-26, trei An-32P și un An-32B — asociate unor misiuni umanitare și de urgență, scrie presa locală.

Sursă video: Bălți Online