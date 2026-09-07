Un bărbat de 51 de ani a ajuns la spital după ce ar fi fost împușcat în mână în timpul unui conflict izbucnit pe o stradă din Durlești. Poliția capitalei investighează cazul, iar un tânăr de 22 de ani a fost reținut.

Potrivit informațiilor preliminare, cei doi bărbați s-ar fi aflat în stradă când între ei a izbucnit un conflict, pe fondul unor neînțelegeri anterioare.

În timpul altercației, tânărul de 22 de ani i-ar fi aplicat victimei o plagă prin împușcare în regiunea mâinii, folosind o armă confecționată artizanal.

Victima, transportată la spital

Bărbatul de 51 de ani a fost preluat de medici și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit poliției, acesta se află în afara oricărui pericol.

Suspectul, reținut pentru 72 de ore

Pe marginea cazului a fost inițiată o cauză penală pentru tentativă de omor, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.