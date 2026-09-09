Accident grav la Măgdăcești: Un tânăr de 20 de ani, transportat la spital după ce BMW-ul pe care îl conducea s-a izbit de parapet - VIDEO

Un accident grav s-a produs astăzi în localitatea Măgdăcești. Șoferul unui BMW s-a izbit cu mașina de parapet după ce ar fi condus cu viteză excesivă. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În imaginile video distribuite pe rețele se vede cum șoferul zace pe drum, în timp ce medicii îi oferă primul ajutor medical.