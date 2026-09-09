Un accident grav s-a produs astăzi în localitatea Măgdăcești. Șoferul unui BMW s-a izbit cu mașina de parapet după ce ar fi condus cu viteză excesivă. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În imaginile video distribuite pe rețele se vede cum șoferul zace pe drum, în timp ce medicii îi oferă primul ajutor medical.
Contactați de PRO TV, responsabilii de la poliție ne-au comunicat că accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei. La volanul mașinii se afla un tânăr de 20 de ani care s-a izbit violent cu BMW-ul de parapet.
Conducătorul auto a fost preluat de ambulanță pentru acordarea îngrijirilor medicale.
Polițiștii documentează cazul.
Sursă video: GBM