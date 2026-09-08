Compania aeriană FLYONE România își anunță intrarea pe piața transportului aerian de pasageri din Republica Moldova și își extinde operațiunile prin lansarea unei noi rute directe din Chisinau care va conecta Chișinău de Lisabona, capitala Portugaliei.

Noua cursă va fi operată începând cu 3 octombrie 2026, cu o frecvență de două zboruri pe săptămână, în zilele de miercuri și simbata, oferind pasagerilor o nouă opțiune de călătorie directă între Republica Moldova și Portugalia.

Zborurile vor fi operate cu aeronave de tip Airbus A320, care au o capacitate de 180 de locuri, asigurând pasagerilor un nivel ridicat de confort și accesibilitate.

Prin lansarea noii rute Chișinău–Lisabona, FLYONE România își consolidează strategia de extindere regională și își propune să răspundă cererii tot mai mari pentru conexiuni aeriene directe către destinații europene.

„Intrarea FLYONE România pe piața din Republica Moldova reprezintă un pas important în strategia noastră de dezvoltare și, în același timp, o oportunitate de a le oferi pasagerilor din Republica Moldova mai multe opțiuni de călătorie. Lisabona este o destinație atractivă, atât pentru cei care călătoresc în scop turistic, cât și pentru pasagerii care își vizitează rudele, prietenii sau călătoresc în interes de serviciu”, a declarat, Vladimir Cebotari, Director General FLYONE Airlines.

Lisabona este una dintre cele mai vizitate capitale europene, fiind recunoscută pentru patrimoniul său cultural, arhitectura, gastronomia și proximitatea față de principalele destinații turistice ale Portugaliei.

Imagine simbol/ FlyOne



Lansarea rutei Chișinău–Lisabona reprezintă doar primul pas din planul de extindere a FLYONE România în Republica Moldova.

Compania anunță că va introduce treptat și alte curse din și spre Chișinău, care urmează să fie făcute publice în perioada următoare. În total, FLYONE România are în plan dezvoltarea unei rețele vaste spre toate orașele solicitate din Chişinău atât ca curse regulate cât și charter.

Noile rute vor fi anunțate etapizat, pe măsură ce planurile operaționale ale companiei vor fi finalizate, obiectivul fiind dezvoltarea unei rețele aeriene extinse care să mențină conectat Chișinăul cu cele mai importante destinații.

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