Imagini surprinse după atacul cu drone de la punctul de trecere Starokazacie, în apropiere de frontiera cu Republica Moldova, arată amploarea distrugerilor. Mai multe mașini sunt cuprinse de flăcări, iar altele au fost grav avariate sau au ars complet. Atacul s-a soldat cu doi morți și trei răniți, potrivit autorităților ucrainene. Totodată, punctul de trecere a fost temporar închis.

În imaginile publicate de presa ucraineană pe canalele de Telegram pot fi văzute urmările atacului asupra punctului de trecere Starokazacie. Mai multe mașini sunt cuprinse de flăcări, în timp ce altele au fost grav avariate sau au ars complet. Într-un alt material video, publicat pe rețelele sociale, este surprins chiar momentul exploziei, urmat de un zgomot puternic. Imaginile arată amploarea atacului și distrugerile provocate în zona punctului de trecere, aflat în apropierea frontierei cu Republica Moldova.

Atac la Starokazacie/ Telegram

Atac la Starokazacie/ Telegram

Atac cu drone la Starokazacie, în apropiere de frontiera cu Republica Moldova

Un atac cu drone a avut loc în noaptea de 8 spre 9 septembrie la punctul de trecere a frontierei Starokazacie, din Ucraina, aflat în apropierea localității Tudora din Republica Moldova. În urma atacului, două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. Activitatea punctului de trecere Tudora-Starokazacie a fost suspendată.

Citeste si : Atac cu drone la Starokazacie, în apropiere de frontiera cu Republica Moldova: doi morți și doi răniți. Activitatea punctului de trecere Tudora–Starokazacie, suspendată - VIDEO

Potrivit Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, atacul a avut loc între orele 23:35 și 00:05. Autoritățile ucrainene au anunțat că o dronă a atacat punctul de trecere Starokazacie, iar alte două drone au căzut în apropiere. Toate aparatele au ajuns pe teritoriul Ucrainei.

În urma atacului, infrastructura punctului de trecere a fost afectată, iar activitatea acestuia a fost oprită.

Doi morți și trei răniți

Ulterior, autoritățile ucrainene au anunțat că două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite. Deocamdată, cetățenia victimelor nu a fost stabilită.

Punctul de trecere Starokazacie rămâne neoperational, iar traficul prin Tudora-Starokazacie este suspendat.

Nu au fost găsite drone în Moldova

Poliția de Frontieră anunță că pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost găsite fragmente de drone sau alte obiecte care să prezinte pericol pentru populație.

Autoritățile moldovenești monitorizează situația și țin legătura cu cele din Ucraina, iar oamenii sunt îndemnați să nu se apropie de eventuale resturi de drone sau obiecte necunoscute și să sune la 112 dacă le observă.

Potrivit ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău, în urma atacurilor au fost înregistrate pierderi de vieți omenești și persoane rănite, inclusiv în rândul polițiștilor de frontieră ucraineni.

Atac la Starokazacie/ Telegram

Atac la Starokazacie/ Telegram

Atac la Starokazacie/ Telegram