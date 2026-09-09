Opt locuitori ai regiunii transnistrene au primit primele pașapoarte rusești eliberate în baza procedurii simplificate de acordare a cetățeniei Federației Ruse. Documentele le-au fost înmânate la Tiraspol de ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Ozerov, anunță presa din stânga Nistrului. Chișinăul critică acțiunea și consideră că aceasta este în contradicție cu statutul de mediator pe care Moscova îl revendică în procesul de reglementare transnistreană.

Potrivit novostipmr, procedura are la bază un decret semnat de președintele rus Vladimir Putin la 15 mai 2026, privind acordarea cetățeniei ruse locuitorilor regiunii transnistrene.

Oleg Ozerov a declarat că peste 60 de mii de persoane au depus deja actele sau s-au înscris în lista de așteptare pentru depunerea acestora. Ambasadorul rus a mai spus că procedura urmează să continue și să fie accelerată.

Reacția Chișinăului

Chișinăul critică decizia autorităților ruse de a acorda cetățenia prin procedură simplificată locuitorilor regiunii transnistrene. Vicepremierul pentru Reintegrare, Oleg Chiveri, susține că acțiunea este în contradicție cu rolul de mediator al Federației Ruse în procesul de reglementare a conflictului transnistrean.

Potrivit oficialului, astfel de acțiuni afectează și mai mult credibilitatea Moscovei în calitate de mediator și ridică semne de întrebare cu privire la angajamentele asumate de aceasta în procesul de reglementare.

Procedură simplificată pentru locuitorii regiunii transnistrene

În luna mai, preşedintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care simplifică procedura de obţinere a cetăţeniei pentru locuitorii din regiunea transnistreană. Solicitanţii eligibili pot fi scutiţi de cerinţele privind rezidenţa în Rusia, de testele de istorie şi de educaţie civică şi nu sunt obligaţi să demonstreze cunoaşterea limbii ruse.